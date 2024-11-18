Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davada hakim karşısına çıkacak. Kılıçdaroğlu duruşma öncesinde sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştıralım" çağrısına Mansur Yavaş da destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacak. Konuya ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" dedi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU: SAFLARI SIKLAŞTIRALIM

        Kılıçdaroğlu, ceza davası nedeniyle hakim karşısına çıkacağını söyledi.

        REKLAM

        YAVAŞ: KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLACAĞIZ

        Yavaş "Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" dedi.

        İMAMOĞLU: BİZİM SAFIMIZ BELLİ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından sonra pazar yerini ziyarete ilişkin videosunda "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" mesajıyla paylaştı.

        ÖZEL'İN DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR

        Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı duruşmaya katılması bekleniyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!
        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?