Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davada hakim karşısına çıkacak. Kılıçdaroğlu duruşma öncesinde sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştıralım" çağrısına Mansur Yavaş da destek verdi
CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacak. Konuya ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: SAFLARI SIKLAŞTIRALIM
Kılıçdaroğlu, ceza davası nedeniyle hakim karşısına çıkacağını söyledi.
YAVAŞ: KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLACAĞIZ
Yavaş "Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" dedi.
İMAMOĞLU: BİZİM SAFIMIZ BELLİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından sonra pazar yerini ziyarete ilişkin videosunda "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" mesajıyla paylaştı.
ÖZEL'İN DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı duruşmaya katılması bekleniyor