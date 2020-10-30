Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin basın toplantısında konuştu

AA

Muharrem İnce, Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen Memleket Hareketi'nin basın toplantısında, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İnce, Memleket Hareketi kapsamında bugüne kadar 46 vilayeti gezdiklerini, Türkiye'nin 81 ilini karış karış gezmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin sorunlarını dinlediklerini anlatan İnce, bu ülkenin iyi eğitim almış evlatlarıyla memleket sorunlarına kafa yorduklarını, çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu muhalefeti kurmaya neden mecbur olduklarını anlatan İnce, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, ülkenin büyük problemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin oyunun yüzde 60-70 olması gerektiğine değinen İnce, "Ne yazık ki milletin derdiyle uğraşmak yerine ülkesinin ve partisinin kurucusunun adını mı kullanacak, soyadını mı kullanacak tartışmasına yoğunlaşıyorlar. Yazık bu ülkeye, yazık evlatlarımıza, yazık geleceğimize. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. Biz Türkiye'nin bir büyük ittifaka ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'deki partileri "tek adam partileri" olarak tanımlayan İnce, sorunları yaratanların sorunları çözemeyeceğini söyledi.

"Memleket Hareketi olarak ne istiyoruz?" diyerek 67 madde sıralayan İnce, kurucular listesini de alfabetik sıraya göre açıkladı.

İnce, toplumun her kesiminden kişinin harekette yer aldığını, yılbaşından sonra kadronun daha da genişleyeceğini söyledi.

- "Mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya"

Muharrem İnce, konuşmasının ardından, "Sıradan CHP'li bir seçmen bile sizin Millet İttifakı'ndan oy bölmek için kullanıldığınızı olabilir. Onları ikna etmek için neler söylersiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Basketbol kuralları ile futbol oynanmaz, burada bir anlaşalım. Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olabilirdi. 50+1'de bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı'nı desteklemiyoruz ki böyle bir şey yok. Bence 'bölüyor' diyenler iki şey, birincisi dört işlemi bilmiyorlar; iki, art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya, mecbur muyum? Yani Atatürk diyemeyeceksin, 'Gazi Mustafa Kemal' diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın, seninle siyaset yapamam ben yollarımı ayırırım, mecbur muyum? Bölme işlemi diye bir şey yok. O parlamenter sistemde olur.

Bölme ne zaman olur? Gidersin Cumhur İttifakı'nın yanına, gitmeyeceğimize göre o zaman bir bölme işlemini kaldıralım. Ya dört işlemi doğru bilelim ya da art niyetli konuşma."

- "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Ona bakarız zamanı gelince"

İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Bizim Cumhurbaşkanı adaylığı derdimiz yok. Hadi diyelim benim öyle bir derdim var, arkadaşlarımın öyle bir derdi yok. Değil böyle bir dert, memleket derdimiz var. Adaylığa daha çok var. Bakarsın başkası olur, analar ne evlatlar doğurmuştur, belli olmaz o. Şimdiden Cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz, ben de olamam başkası da olamaz. Ona bakarız zamanı gelince. Derdimiz memleket, derdimiz çocuklarımız, derdimiz geleceğimiz." diye konuştu.

Ülkenin kötü yönetildiğini savunan İnce, "Bu muhalefet de kötü yönetiliyor. Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin oyunun yüzde 65 olması lazım, 60'ı geçmesi lazım. Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Kendi iç işleri, biz bir şey yapmıyoruz, suçumuz kabahatimiz yok. Bir hafta mafya lideri, CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor. Bir hafta CHP'li bürokrat, CHP genel başkanına hakaret ediyor, bir hafta 'Atatürk' diyemiyor. Her hafta bir skandal. Bekliyorum şimdi bu hafta ne çıkacak." dedi.

- "40 yılımı verdim bu partiye, kahroluyorum, üzülüyorum, iyi olsun istiyorum"

CHP'nin ülkeye umut olamadığını dile getiren İnce, "Parti kuracak mısınız?" sorusunu, "Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Bakarız ona zamanı gelince. Biz şimdi milleti dinliyoruz." diyerek yanıtladı.

Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma derdinin bittiğini aktaran İnce, "Memleket Hareketi olarak otobüs içerisinde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'de 40 yıl siyaset yaptığını ve partinin bugün düştüğü durum karşısında kahrolduğunu vurgulayan İnce, "Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek halim yok benim. 40 yılımı verdim bu partiye, kahroluyorum, üzülüyorum, iyi olsun istiyorum. (Yüzde) 60, 70, 80 alsın istiyorum, çok iyi olsun istiyorum. Bizim bunlarda bir kabahatimiz yok, biz işimize bakıyoruz." diye konuştu.

İnce, CHP'nin HDP ile ittifakına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"İttifakları kiminle yapacaksınız mertçe yapacaksınız. Mertçe yapacaksınız. Milletin gözünün önünde, gizli saklı değil. Son seçimlerde bize büyükşehirlerde HDP'lilerin desteği olmadı mı kardeşim, bunu bilmiyor muyuz yani, oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı büyükşehirde, oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri. CHP yönetimi çıksın, 'Ya siz vazgeçtiniz, aday çıkarmadınız, geldiniz bizi desteklediniz, teşekkür ederiz.' desin. Bunda bir sıkıntı yok. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntılı olur süreç."