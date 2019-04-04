- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Eski buğday ve arpa çuvalların sökümünden elde edilen iple dokunan kilim ve halılar, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre Karacakılavuz Mahallesi'nde 25 kadın, Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (TEDER) ile Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi ortaklığıyla yapılan "Karacakılavuza Can Veren Kadınlar Projesi" kapsamında kursa başlayarak dokuma öğrendi.
Eski buğday ve arpa çuvallarının sökülmesiyle elde edilen iplerle dokunan kilim ve halılar, yurt içi ve dışından ilgi görmeye başladı. Kültürlerini yaşatan kadınlar, aile ekonomisine de önemli katkı sunuyor.
"KADINLARIMIZ YURT DIŞINDAN SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADI"
TEDER Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, yaptığı açıklamada, projeye başlama amaçlarının teknolojiyle birlikte unutulmaya başlayan kültürlerin yaşatılması olduğunu söyledi.
Karacakılavuz dokumaları ve el sanatlarının, Türkiye çapında bilindiğini ifade eden Sarılarlı, şunları kaydetti:
"El sanatlarımızı tekrar canlandırmak ve kadınlara istihdam oluşturmak için projeye başladık. Kasım ayından itibaren başlayan kursumuz devam ediyor. Kadınlara ve engelli kadınlara yönelik yeni projelerde önümüzdeki dönemlerde yapacağız. Kursta 25 kadınımız bulunuyor. İlk başlarda kadınlarımız öğrenme amaçlı gelmişti. Şimdi el becerilerini geliştiren kadınlarımız yurt dışından sipariş almaya başladı. Siparişlerin artmasıyla kadınlarımız daha çok gelir kazanabilecek. Destek olunursa bu kursları ve bu geleneği yaymak istiyoruz."
Kurs eğitmeni Muzaffer Akça da kadınların işlerini bitirdikten sonra kursa gelerek siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.
Akça, kadınların hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirterek, "Şu anda herkes aldığı siparişleri yapmaya başladı. Eski buğday, arpa çuvallarını sökerek tekrardan ip haline getirdik. Geri dönüştürdüğümüz ürünlerden dokuma yapıyoruz. Arkadaşlar yaptıkları dokumalar satılınca para alacak. Kadınlar için bu kurs çok iyi oldu. Siparişler geldikçe buradan daha fazla kadın ekmek yiyecek. 40-50 sene önce dokunan kendir çuvallarını geri dönüştürüp onlardan elde ettiğimiz ipleri kullanıyoruz. Böyle yapınca hem devlet hem işçi kazanıyor." diye konuştu.
"PARA KAZANMAYA DA BAŞLADIK"
Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifi Fatma Çaylalı da kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Mahallemizin Karacakılavuz dokumalarını dünyaya ve gelecek nesillere tanıtmak için kooperatif bünyesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek nesillere aktarıp bu kültürü yaşatmak istiyoruz. Burada dokuma yapan kadınlarda aile bütçelerine katkıda bulunuyor" dedi.
Kursa katılan kadınlardan Gülden Arda da kursta hem dokumayı öğrendiklerini hem de para kazanmaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 4 ay önce başladık kursa. Evimde buraya çok yakın evde pek bir şey yapmadığım için kursa gelmeye karar verdim. Başta biraz tereddüt ettim. Eskiye yönelik bir iş olduğu için yapıp yapamamak konusunda kararsız kaldım. İlk zamanlar çok zor göründü. Daha sonra işi sevmeye başladık. Emek verip ortaya bir şeyler ortaya çıkarınca çok mutlu oluyoruz. Yeter ki ürünlerimize alıcı olsun biz devam etmek istiyoruz."
Emine Yadigar ise çuvallardan çıkarttıkları ipleri siparişe göre dokuyup müşterilere gönderdiklerini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.