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"Van'ı ve kaleyi ziyarete gelenlerin geri dönüşüm ürünü olan basamaklardan seyir teraslarına çıkarak bin 850 metrede ve panoramik bir ortamda Van Gölü kıyısından Süphan Dağı'nı görebilirler. Tarihi ve turistik alanı doya doya gezip inceleyebilirler. Yaptığımız yol, buradaki tarihi yapıyla da birebir uyumlu. Burada Göbeklitepe'yi aratmayacak önemli eserler var. Yurt içi ve yurt dışında tüm kültür, doğa ve tarih meraklıların bir an evvel bu güzel bölgeye gelip bu alanı ziyaret etmelerini bekliyoruz. Van'da huzur, güven ve emniyet oluştuktan sonra inanıyoruz ki turizm, kültür, sanat ve alanda da gelişmeler olacak. Bu gördüğümüz eserler de bu süreçten sonra ortaya çıktı."