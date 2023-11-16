Eski dünürler çatıştı: 1 ağır yaralı

Eski dünürler köy meydanında çatıştı: 1 ağır yaralı Afyonkarahisar'da boşanma davasından dolayı aralarında husumet bulunduğu öğrenilen eski dünürlerin köy meydanındaki karşılaşması kanlı bitti. Taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda av tüfeği ile vurulan eski damadın kardeşi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan eski dünürlerin silahlı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde meydana geldi. A.A., boşanan kızından dolayı aralarında husumet bulunan eski damadının kardeşi M.A. ve onun akrabası olan C.A. ile telefonda tartıştı.

Ardından taraflar köy meydanında karşılaşınca birbirlerine silahla saldırdı. M.A., iddiaya göre, eski dünürleri A.A.'nın üzerine tabanca ile 3 el ateş açtı. Bunun üzerine yanında bulunan tüfekle A.A.'da karşılık verdi.

Tüfekle vurulan M.A. ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise A.A.'yı gözaltına aldı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.