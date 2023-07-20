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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski erkek arkadaşı silahla yaraladı!

        Zonguldak'ta bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı

        Kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Zonguldak'ta meydana gelen olayda bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:31
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        Eski erkek arkadaşı silahla yaraladı!
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre şüpheli Yusuf Y. eski kız arkadaşı olduğu belirtilen G.T'nin çalıştığı Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

        Taraflar arasında çıkan tartışmada Yusuf Y'nin silahla ateş açtığı G.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Yusuf Y. ise polise teslim oldu.

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