DHA

Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Yulin şehrinde bir kadın, kavşağın ortasında eski erkek arkadaşının düğün aracını durdurdu.

DHA'nın haberine göre aracın önünde kollarını açarak duran kadın, eski erkek arkadaşını evlenmekten vazgeçirmeye çalıştı.

Adamın kararını değiştiremediği ifade edilen kadının bir süre sonra bölgeyi terk ettiği belirtildi.

O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kadının seyir halindeki çiçeklerle süslü düğün aracını durdurduğu ve kollarını açıp bir süre aracın yolunu kestiği görüldü. Ayrıca, araç sürücüsünün ilerlemek i çin araçla manevra yapmaya çalıştığı ancak kadının bunu da engellediği görüntülere yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından söz konusu kadına yönelik birçok yorum yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısının da kadına, ‘kendi hayatına devam etme’ önerisi yaptığı ifade edildi.