Baba istismarı mağduru genç kız, dava dosyasına giren ve gerekçeli kararda yer alan ifadesinde şunları anlatmış: "Anneannem beni babama göndermek isteyince sinir krizi geçirdim. Anneannem buna anlam veremedi. Babamın evindeki çalışanlarından birinin beni rahatsız ettiğini düşündü. Olay ortaya çıkınca psikolojik destek almaya karar verdik. Psikiyatristlerle görüşmeye başladım ama yeterli olmadı. Bu süreçte çoklu kişilik bozukluğu tanısı konuldu. Bu arada ilaç tedavisine de başladım. Psikiyatristimizin ofisinde babam yaptıklarını kabul etti. Hatta 'Bu yüzden kanser oldum' dedi. Kendisinin de böyle bir istismarın mağduru olduğunu öne sürmek istedi. Ancak ben yaptıklarının mazereti olamayacağını, tedavi olmasını ve iyi bir baba olmaya çalışmasını istediğimi söyledim. Babam orada durumu kabullendi."

‘BABAM EN ÇOK PARASINA DEĞER VERİRDİ’

"Sonrasında babamı affetmeye çalışmak, babamdan nefret etmek ve babamdan intikam alma süreçlerini yaşadım. Babama 'ya seni dava edeceğim ya da belirli bir miktar parayı bankaya yatırıp ülkeyi terk et ve çocuklarınla asla görüşme' diye söyledim. Sonra söylediğimden iğrenerek kendimden nefret ettim. Babam da bu süreçte en çok parasına değer vermesine rağmen, bana sanıyorum sus payı olarak birden fazla kez para da yatırdı. 15-20 yaşlarım arası tedaviyle geçti. Tedavi sürdüğü için polise ve savcılığa şikayet edilmedi. Neden müracaat edilmediğini bilmiyorum. Bana sağlığım açısından müracaat edilmediği söylendi. Ben de zaten bu konunun aile içinde konuşulmasını istemiyordum."

RUH SAĞLIĞI UZMANI: ÇOCUKTAN UZAK TUTULMASI GEREKİRDİ

Mahkemede psikiyatrist Turgut Kundakçı dışında ikinci bir ruh sağlığı uzmanı da tanık olarak dinlendi. İsmi Vedat Şar’dı. Mağdur çocuğun 2015 yılında tedavisi için gittiği isimlerden biriydi. Vedat Şar, mağdur kız çocuğunun yaşadığı durumu özetle şöyle değerlendirdi: "Babasıyla ilgili olayın üzerine gitmeden tedavisinin üzerinde yoğunlaşmamızı istedi. Ben de uygun gördüm. Duygu hallerinde hızlı iniş çıkışlar olduğunu, daha önce de 8 yıl tedavi gördüğünü biliyorum. Doktorunu değiştirmek isteyip bana gelmişti. Babasını hem sevip hem nefret ettiğini söylüyordu. Bu tip hastaların 10 yaş altında sorunlu yaşantıları olduğunu düşünüyoruz. Ancak babası ile yaşadıkları nedeniyle böyle bir hastalığın oluştuğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak bu istatistiksel olarak görülen bir durumdur. Bildiğim kadarıyla 18 yaşından küçüklerle ilgili cinsel istismar öğrenildiğinde bunun yetkililere bildirilmesi gerekir. Çocuğa istismarda bulunduğu söylenen kişinin de çocuktan uzak tutulması gerekir. 18 yaşını geçmiş bir kişide doktorun görevi taraf olmak değildir. 18 yaşından büyük kişiler tedavi sürecindeyken hastanın şikayetçi olması, tedavi sürecini yüksek ihtimalle aksatır. Çünkü hasta haksız da olsa, bu olaydan hoşnut olmayabilir. Doktor ile ilişkisi de bozulur. Biz bunu meslek sırrı olarak görürüz. Bu nedenle ben kendisini şikayet etmesi için yönlendirmedim. Mağdure babasından intikam almak için ondan para da istemiş olabilir."