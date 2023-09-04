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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek? - Güncel haberler

        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi 34 yaşındaki Elif Gedik'e bıçakla saldıran Halil K., serbest bırakıldı. Tedavisi süren Gedik, hastane yatağında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, Halil K.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Gedik, "Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek" diye sordu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:17
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        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?
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        Çanakkale'de olay, 2 Eylül saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik (34), 2019 yılında boşandığı eşi Halil K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı.

        KALÇASINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı.

        2 ÇOCUK ANNESİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

        Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik tedaviye alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

        ESKİ KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olay sonrası gözaltına alına Halil K. ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Savcılıktaki ifadesinin ardından Halil K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        "SUÇ KAYDI BULUNURKEN SERBEST BIRAKILIYOR"

        Eski eşinin serbest bırakılmasının ardından Elif Gedik, tedavi gördüğü hastanede çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Destek isteyen Gedik, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

        "HESABINI KİM VERECEK"

        "Dün beni yaralayan Halil K., nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yatıp tekrar çıktı. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Adalet nerede kaldı."

        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada! Haberi Görüntüle
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