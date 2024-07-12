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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi Yasemin Aksoy'un yüzünü kimyasalla yakmıştı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eski eşinin yüzünü kimyasalla yakmıştı!

        İstanbul'da eski eşi Yasemin Aksoy'un yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar'ın davası karara bağlandı. Mahkeme, sanık Çavdar'ı 2 ayrı suçtan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:00
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        Eski eşinin yüzünü kimyasalla yakmıştı!
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        İstanbul Bayrampaşa’da, 4 Ocak 2023’de eski eşi Yasemin Aksoy’un (33) işe gitmek için evden çıktığı sırada yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar’ın (35) davası karara bağlandı.

        TUTUKSUZ OLARAK YARGILANIYORDU

        İHA'da yer alan habere göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf Çavdar ve avukatı katılmazken, duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

        AİLE BAKANLIĞI CEZA TALEP ETTİ

        Duruşmada beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

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        5.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Çavdar’ı ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama’ suçundan 5 yıl hapis, ‘tehdit’ suçundan ise 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        Bayrampaşa’da 4 Ocak 2023’de Yasemin Aksoy (32) işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi Yusuf Çavdar’ın (35) yakıcı kimyasal maddeli saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede işe gitmek için evden çıkan Aksoy'un, eski eşi Çavdar ile evinin sokağında karşılaştığı, Çavdar’ın ‘seni yaşatmayacağım, süründüreceğim’ diye tehditlerde bulunduğu, daha sonra Aksoy’un ‘Yusuf ne diyorsun, çekil yolumdan, benimle uğraşma’ dediği, hızlı adımlarla oradan uzaklaşmaya çalıştığı ancak ne olduğunu anlamadan yüzünde bir soğukluk hissettiği aktarıldı.

        İddianamede ayrıca, Çavdar’ın yüzüne attığı yakıcı kimyasalın ardından Aksoy’un yere düştüğü ve Çavdar’ın yerde olan müştekiyi tekmelemek suretiyle darp ettiği de belirtildi.

        Hakkında ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Yusuf Çavdar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçundan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, sanığın almış olduğu ceza miktarı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Daha sonra verilen hüküm ise bozulmuştu.

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