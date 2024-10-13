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        Haberler Gündem Güncel Eski eşini ağır yaralamıştı: Su deposunda cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Eski eşini ağır yaralamıştı: Su deposunda cesedi bulundu

        İzmir'in Çiğli ilçesinde sokak ortasında 34 yaşındaki eski eşi Özge Polat'ı tabancayla ağır yaralayan ve kaçan Serkan Yıldız, bir su deposunda ölü bulundu. Başında kurşun yarası olan Yıldız'ın, intihar ettiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:04
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri, ihbar üzerine Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki su deposunda yaptığı incelemede bir erkeğe ait ceset buldu.

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        Tabancayla intihar ettiği belirlenen kişinin üzerinden 7 Ekim'de Güzeltepe Mahallesi'nde eski eşi Özge Polat'ı silahla yaralayarak kaçan Serkan Yıldız'a ait kredi kartları bulundu.

        Olay yerinde bulunan tabancanın çapının da yaralama olayında kullanılanla aynı olduğu belirlenirken ceset, savcılık incelemesi sonrası kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Çiğli'nin Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta işe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın karşısına 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Yıldız çıktı.

        Serkan Yıldız, yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı.

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        Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Özge Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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        Olayın ardından kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için polis çalışma başlattı. Polat'ın, eski eşi Serkan Yıldız hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu belirtildi. Serkan Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi. Yıldız’ın serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi.

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        KÖTÜ KOKUYLA ORTAYA ÇIKTI

        Serkan Yıldız için arama çalışmaları sürerken, Şirintepe Mahallesi 8414 Sokak'taki bir su deposundan kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler dün gece durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Gelen polis ekipleri, bir erkek cesedi ile karşılaştı. Başında kurşun yarası bulunan cesedin, firari şüpheli Serkan Yıldız'a ait olduğu ve intihar ettiği belirlendi.

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        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        #İzmir Çiğli
        #kadın cinayeti
        #kadına şiddet
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