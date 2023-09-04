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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada! - Güncel haberler

        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Halil Karabıyık, eski eşi 34 yaşındaki Elif Gedik´e çalıştığı markette bıçakla saldırdı. Başka bir markete kaçan Elif Gedik hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise başka bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 08:29 Güncelleme: 04.09.2023 - 08:31
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        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
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        Çanakkale'de olay, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik (34), 2019 yılında boşandığı eşi Halil Karabıyık tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı.

        KARŞIDAKİ MARKETE KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı.

        VATANDAŞLAR ARAYA GİRİP KURTARDI

        Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale´ye sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olay sonrası gözaltına alına Halil Karabıyık'ın ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        #Çanakkale
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