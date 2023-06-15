Eski eşini öldürüp intihar etti

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DHA

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre kısa süre önce boşanan ve bir çocukları bulunan Şükran Dalmış ile İsmet Dalmış sokak üzerinde tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce İsmet dalmış, belinden çıkardığı tabanca ile eski eşine art arda ateş etti.

Şükran Dalmış, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İsmet Dalmış, olay yerinden birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez tabancayı kendi başına dayayıp ateşledi.

Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsmet Dalmış'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralı olduğu saptanan Şükran Dalmış, ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Şükran Dalmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden İsmet Dalmış ve Şükran Dalmış'ın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Çevrede inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.