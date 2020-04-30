Eski eşini tehdit ettiği iddiasıyla verilen ev hapsini ihlal edince tutuklandı

AA

Hakkında verilen ev hapsi ve adli kontrol şartını ihlal ettiği anlaşılan Veysel S (28),polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebiyle sevk ettiği hakimlikçe "Eşe karşı kasten yaralama tehdit fiili" suçundan cezaevine gönderildi.

Gaybiefendi Mahallesi'nde yaşayan Nesibe Taşkıran'ın (25),sosyal medyadaki bir kadın platformu hesabından, boşandığı Veysel S'nin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü bir videosu yayınlanmıştı.

Genç kadının 14 Nisan'da Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine eski kocası hakkında şikayette bulunmasının ardından, şüpheli Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Veysel S, ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.