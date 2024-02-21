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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşini ve polisi bıçaklayıp kaçtı - En son haberler

        Eski eşini ve polisi bıçaklayıp kaçtı

        İzmir'de eski kocası tarafından rahatsız edilen bir kadın, polisten yardım istedi. Polis devreye girdi ancak eski koca hem polisi hem de kadını bıçaklayıp kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:21
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        Eski eşini ve polisi bıçaklayıp kaçtı
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        İzmir'de N.Y., eski kocası C.B. tarafından takip edildiği gerekçesiyle polisten yardım istedi. C.B., polis tarafından evine bırakılan eski eşi N.Y. ile ekiplere bıçakla saldırıda bulunup, olay yerinden aracıyla kaçtı.

        Ekiplerinin takibiyle aracı durdurulan ve bıçakla tekrar polise saldıran C.B., gözaltına alındı. C.B.'nin polis ekiplerine bıçaklı saldırısı MOBESE'ye yansıdı.

        Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA

        POLİS EKİPLERİNE VE ESKİ EŞİNE SALDIRDI

        İddiaya göre C.B., bir süre ayrıldığı eski eşi N.Y. yolda yürürken, yanına gidip, konuşmak istediğini söyledi. N.Y., eski eşinin bu teklifini reddetti ancak C.B. konuşmak için ısrarını sürdürdü. N.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, N.Y.'yi evine bırakmak için bulunduğu yerden aldı.

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        EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

        Ekip otosunu takip eden şüpheli, evin yakınına park ettiği aracından aldığı bıçakla polis ekiplerine ve N.Y.'ye saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından C.B., aracına binip, olay yerinden kaçtı.

        C.B., polis ekiplerinin takibiyle Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde durduruldu. Aracından inip, yaya olarak kaçmaya başlayan C.B., bir süre sonra geriye dönerek polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan C.B., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        POLİS EKİPLERİNE SALDIRI KAMERADA

        Öte yandan, C.B.'nin koşarak kaçtığı, ardından geri dönerek elindeki bıçakla polis ekiplerine saldırdığı anlar ise MOBESE'ye yansıdı. Görüntülerde; polis ekiplerinin C.B.'yi yakaladığı anlar da yer aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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