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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşinin evine balkondan girmek isterken vuruldu
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Çocuğunu görmeye gitti, eski eşinin sevgilisi başından vurdu

Antalya'da çocuğunu görmek için eski eşi L.A.'nın evine gidip, içeri balkondan girmeye çalışan Mehmet Ali Gilik, kadının erkek arkadaşı tarafından başından vuruldu

Eski eşinin evine balkondan girmek isterken vuruldu
DHA

Antalya'da, çocuğunu görmek için eski eşi L.A.'nın evine gidip, içeri balkondan girmeye çalışan Mehmet Ali Gilik, kadının erkek arkadaşı Veli D. tarafından av tüfeği ile başından vuruldu.

DHA'nın haberine göre olay saat 11.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında oturan eski eşi L.A.'nın yanında kalan çocuğunu görmeye giden Mehmet Ali Gilik, iddiaya göre, dairenin balkonundan içeri girmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada L.A., cep telefonu ile erkek arkadaşından yardım istedi. Av tüfeği ile adrese gelen Veli D., Gilik'e ateş etti.

Başından vurulan Gilik, çevredekilerin yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahale sonrası Gilik, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri de Veli D.'yi gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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