İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir olay yaşandı. İlçede önce telefonla arayıp tehdit ettiği eski eşinin evinin kapı ve penceresine benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Ruşen Ç. (49) adlı kişi, dün saat 16.00 sıralarında, telefonla arayıp tehdit ettiği eski eşinin evine elinde yarım bidon benzinle gitti.

DHA'nın haberine göre, alkollü olduğu öne sürülen Ruşen Ç.'nin, elinde taşıdığı bidondaki benzini, kapı ve pencereye döküp ateşe verdikten sonra oradan ayrıldığı iddia edildi. Yangının içeriye ulaşmadan kendiliğinden söndüğü öğrenildi.

ŞİDDET TEHDİTLE BAŞLAMIŞ!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Ruşen Ç.'nin eski eşini sürekli rahatsız ettiği, ancak kadının şikayetçi olmadığını ve telefonla tehdit ettikten sonra evi yakmaya çalıştığını belirledi. Ruşen Ç. olayı gerçekleştirdikten sonra Sarıyer, Ayazağa'daki evine girerken yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eden Ruşen Ç., mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.