Eski eşinin iş yerini yakmaya kalkıştı

Antalya'da, eski eşinin iş yerini yakmaya kalkışan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 Sokak´ta meydana geldi. C.Y. (50), 7 yıl önce boşandığı eşi Duran K.'nin (54) iş yerinin önüne geldi.
ATEŞE VERİP, BİR SÜRE İZLEDİ
Kepengin altından iş yerini ateşe vermek isteyen C.Y., bir süre uğraştı, ardından da güvenlik kamerasına zarar vermeye kalkıştı. Alevleri oturup izleyen C.Y., daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
KAMERADA GÖRDÜ, ŞİKÂYETÇİ OLDU
Sabah iş yerine gelen Duran K., durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin Duran K.'nin eski eşi C.Y. olduğunu belirledi.
Duran K., C.Y.'den şikâyetçi oldu. Polis, C.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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