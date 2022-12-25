Eski eşinin öldürdüğü Pelin, son yolculuğuna uğurlandı

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta meydana gelen olayda, Mehmet Eroğlu 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı. Mehmet Eroğlu, yere yığılın Ceylan'a bir kez daha ateş etti.

Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. 3 kez cerrahi müdahale geçiren Ceylan, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermedi. 2 gün önce de beyninde ödem oluştu. Hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Pelin Ceylan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI, HAYAT DOLUYDU"

Pelin Ceylan'ın komşusu Banu Lökbaş, arkadaşının hayat dolu ve neşeli biri olduğunu belirterek, "Çok iyi bir insandı, hayat doluydu. Kedileri, köpekleri severdi. Çok merhametli bir kadındı. İki yıllık komşumdu, bize de gelip giderdi. Çocuklarını çok severdi. Çocukları çok üzgün" dedi.