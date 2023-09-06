Eski eşinin tartıştığı kadını yumruk darbeleriyle bayılttı Zonguldak'ta bir kişi, eski eşinin tartıştığı kadını yumrukla bayılttı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı

Zonguldak'ta bir kişi, tartıştığı kadını yumrukla bayılttı.

İHA'nın haberine göre olay, Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre. restoranda çalışan Nuray A. ile Selma A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada olay yerine gelen ve Nuray A.'nın eski eşi olduğu iddia edilen Kamil E. de kavgaya karıştı. Kamil E., Selma A.'yı yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerle bayılarak yere yığıldı. Olayı gören müşteriler yaşananlara müdahale etmek isteyince Kamil E.'nin tepkisiyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Selma A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamil E. ve Nuray A. polis gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.