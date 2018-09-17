Eski eşinin 'Zehirlendi' dediği Pussy Riot üyesi Verzilov tedavi için Almanya'da
Putin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov'un sağlık durumunun iyiye gittiği, ancak görme, konuşma ve yürüme kabiliyetini kaybettiğini belirtiliyor. Verzilov aynı zamanda Kanada vatandaşı. Kanada hükümetinden onun durumu ile ilgili olarak "Yakından izliyoruz" açıklaması geldi.
17.09.2018 - 15:47 | Güncelleme:
Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriyle tanınan ve eski eşinin "zehirlendiğini" iddia ettiği Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.
Verzilov'un iki arkadaşı Pazar günü yaptıkları açıklamada aktivistin görme, konuşma ve yürüme kabiliyetini kaybettiğini ancak Almanya'da tedaviye alındığından beri durumunun daha iyiye gittiğini söyledi.
Berlin'in Schoenefeld Havalimanı'nda çekilen fotoğrafta, Verzilov bir sedye üzerinde, gözleri kapalı bir halde ambulansa sevk edilirken görülüyordu.
30 yaşındaki Verzilov, Salı günü hastalanmıştı.
Eski eşi ve bir diğer Pussy Riot üyesi Nadya Tolokonnikova, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'ndaki final maçında sahaya girerek protesto eylemi gerçekleştirenlerden biri olan ve Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un "zehirlenmiş olabileceğini" öne sürmüştü.
Verzilov'un transfer masraflarının daha önce de Pussy Riot'ı destekleyen Barış için Sinema Vakfı (Cinema for Peace Foundation) tarafından karşılandığı belirtiliyor.
Pussy Riot üyesi Veronika Nikulshina Reuters'a hastane odasından yaptığı açıklamada, "Daha iyi. Her şey yolunda" dedi. "Buradaki doktorlar harika."
Nikulshina BBC'ye yaptığı açıklamada ise, Verzilov'un babasının bir arkadaşının tedaviyi yürüttüğünü söyledi.
Verzilov'un ülkeye getirilişini ilk haberleştiren Almanya merkezli Bild gazetesi, aile üyelerinin görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybettiğini söylediklerini haberleştirmişti.
Verzilov'un eşi ve bir Pussy Riot üyesi olan Nadezhda Tolokonnikova gazeteye yaptığı açıklamada, eşinin zehirlendiği inancında olduğunu kaybetti.
"Kasıtlı olarak zehirlendiğine ve onun gözünü korkutmak ya da onu ölürdürmek amacıyla yapıldığına inanıyorum" dedi.
Kanada: Durumu yakından izliyoruz
Vakfın müdürü Jaka Bizilj, Verzilov'un hem Rusya hem de Kanada vatandaşı olduğunu kaydetti.
Kanada hükümeti durumu yakından izlediklerini ve daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını kaydetti.
Hükümetin yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgilenen bir departmanından yapılan açıklamada, "Kanada, Kanada vatandaşı Pyotr Verzilov'un durumundan endişeli. Yetkililerimiz Verzilov'un ailesiyle iletişim halindeler ve daha fazla konsüler destek vermeye hazırlar" denildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı ise ülkedeki özel hayata ilişkin katı yasaları hatırlatarak, yorum yapmayı reddetti.
Verzilov, Rusya'daki insan hakları ihlâllerine odaklanan Mediazona isimli haber sitesinin yayımcısı.
Eşi Nadezhda Tolokonnikova, 2012'de Pussy Riot'un Moskova'da bir katedralde gerçekleştirdiği eylemden sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Verzilov, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nın final maçında polis üniformasıyla sahaya girdiği için üç kadın eylemciyle birlikte 15 gün hapis cezası almıştı.
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Eski eşinin 'Zehirlendi' dediği Pussy Riot üyesi Verzilov tedavi için Almanya'da/eski-esinin-zehirlendi-dedigi-pussy-riot-uyesi-verzilov-tedavi-icin-almanya-da-21455922145592
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