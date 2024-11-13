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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşten bıçaklı saldırı! | Son dakika haberleri

        Eski eşten bıçaklı saldırı!

        Zonguldak'ta Hüseyin Can Ş. adlı saldırgan, cadde ortasında eski eşi Elif E.'yi bıçakla yaraladı. Elif E. karnından yaralanırken yanında olan ablası da kolundan bıçaklandı. Her iki kadın hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalandığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:13
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        Eski eşten bıçaklı saldırı!
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        Zonguldak'ta, Hüseyin Can Ş., caddede karşılaştığı eski eşi Elif E.’yi (38) bıçakla yaraladı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi.

        KARNINDAN BIÇAKLANDI

        Hüseyin Can Ş., eski eşi Elif E. ile yolda karşılaşınca taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Can Ş., yanındaki bıçakla Elif E.’yi karnından bıçakladı.

        Elif E.’nin ablası Ecem E. (42) de engel olmaya çalışırken, kolundan hafif yaralandı. Hüseyin Can Ş. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar çevredekiler yaralılara ilk müdahalede bulundu.

        GÖZALTINA ALINDI

        Yaralı abla-kardeş sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Can Ş. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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