Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Fas-Cezayir sınırının açılması çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Fas-Cezayir sınırının açılması çağrısı

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, ülkesiyle Cezayir arasındaki sınır kapısının 26 yıldır kapalı kalmasının anlaşılır olmadığını söyledi.

Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan Fas-Cezayir sınırının açılması çağrısı
AA

Benkiran, Cezayir'de sivil toplum örgütlerinden Stratejik İncelemeler ve Terakki Merkezi tarafından düzenlenen "Mağrib Birliği: Zorluklar ve Riskler" adlı panelde konuşma yaptı.

Mağrib Birliğinin kurulmasına neyin engel olduğunu sorgulayan Benkiran, "Buna sebep olan Batı Sahra mı? Yoksa başka bir gerekçe mi var? 26 yıl boyunca sınırın kapalı kalması makul değil." dedi.

Benkiran, Batı Sahra meselesinin Birleşmiş Milletler'e bırakılması gerektiğini belirterek "Aramızdaki sınırları açalım, sınırlar kapalı tutularak halkların bunca yıldır birbirinden mahrum olması anlaşılır değil." diye konuştu.

"Neden petrolü Rusya'dan satın alıyoruz, Cezayir'den almıyoruz" diye soran Benkiran, bunun iki ülke çıkarlarına hizmet etmediğine dikkati çekti.

- Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

- Son dönemde ilişkilerde yumuşama sinyalleri

Fas Kralı 6. Muhammed, Aralık 2019'da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a yeni görevi dolayısıyla gönderdiği tebrik telgrafında, iki ülke arasında karşılıklı güven ve diyaloğa dayalı yeni bir sayfa açma çağrısında bulunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da Fas ile aralarındaki gerginliği geride bırakacakları herhangi bir diyaloğa açık olduklarını ifade etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA Çavuşoğlu açıkladı! Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi nasıl çalışacak?
DÜNYAÇavuşoğlu açıkladı! Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi ...
SON DAKİKA! Ermeni güçler Kelbecer'den çekildi! - HABERLER
DÜNYAErmeni güçler Kelbecer'den çekildi!
Meksika'da çetelerin kaçırdığı belediye başkanı ölü bulundu - HABERLER
DÜNYAMeksika'da çeteler belediye başkanını öldürdü
Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Ron Klaini getirecek - HABERLER
DÜNYABiden'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü belli oldu
Trump'tan yeni Savunma Bakanı Vekiline başdanışman ataması - HABERLER
DÜNYATrump, yeni Savunma Bakanı Vekiline başdanışman atadı
Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'e ülkesinde coşkulu karşılama - HABERLER
DÜNYABolivya'ya dönen eski başkan Morales'e coşkulu ...
ABD Başkanı seçilen Biden'ın danışmanından Kovid-19'a karşı 'kapanma' önerisi
DÜNYABiden'ın danışmanından Kovid-19'a karşı 'kapanma' ...
YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? YouTube erişim sorunu nedir? Resmi açıklama geldi
DÜNYAYouTube çöktü mü, neden açılmıyor?
Hizbullah lideri Nasrallah: Devletin İsrail ile belirleyeceği sınıra bağlıyız - HABERLER
DÜNYANasrallah: Lübnan'ın İsrail ile belirleyeceği sınıra ...
Akdeniz'de göçmen botu ikiye bölündü, 6 kişi öldü - HABERLER
DÜNYAAkdeniz'de göçmen botu battı: 6 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X