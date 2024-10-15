Eski F.Bahçeli'den emeklilik açıklaması!

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan 44 yaşındaki İspanyol forvet Daniel Güiza, emeklilik konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

İspanya'da amatör lig takımlarından UD Rotena'da forma giyen Daniel Güiza, 44 yaşında olmasına rağmen birkaç yıl daha futbola devam etmek istediğini söyledi.

Şimdilik emekliliği düşünmediğini söyleyen İspanyol futbolcu, "Futboldan keyif alıyorum, henüz futbola olan sevgimi kaybetmedim. 44 yaşındayım ve birkaç yıl daha oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.