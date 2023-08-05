Eski fotoğraflarda neden kimse gülmezdi? Arkasındaki neden oldukça ilginç...

Ancak bu teoriyi çürüten bir iddia ise o dönemde herkesin dişleri aynı şekilde olduğu için bunun bir rahatsızlık yaratmayacağı düşünülüyor. Avustralya, Canberra'daki Ulusal Portre Galerisi'nin yöneticisi Angus Trumble, diş doktorlarının ilerlemesiyle beraber fotoğrafçılıkta gülümse geleneğinin artığını söylüyor.

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FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ ÇOK UZUN SÜRÜYORDU

Bir diğer teori ise fotoğrafçılar bir kişinin gülümsemesini fotoğraf içerisinde yakalayamıyordu. Bunun nedeni ise o dönemde fotoğrafları çekmek için gereken uzun pozlama süresiydi. 1800'lerin başında, pozlamalar birkaç dakikadan 30 dakikaya kadar çıkabiliyordu. Bu da resimlerdeki insanların uzun süre tamamen hareketsiz kalması gerektiği anlamına geliyordu ve gülümsemek zorlaşıyordu.