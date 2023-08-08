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        Haberler Yaşam Eski fotoğraflarda neden kimse gülümsemezdi? Arkasındaki nedeni kimse bilemiyor!

        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmezdi? Arkasındaki neden oldukça ilginç...

        Günümüzde fotoğraf çekilirken gülümsemek doğal bir harekettir. Ancak geçmişte insanlar fotoğraf çekilirken gülümsemiyor oldukça ciddi bir tavır sergiliyordu. Peki eski fotoğraflarda insanlar neden gülümsemezdi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 09:36
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        Eski fotoğraflarda gülümsemenin neden yaygın olmadığına dair birkaç farklı teori var. İlk fotoğraflardan bazıları 1820'lerin sonunda çekildi. O dönemlerde fotoğraflar bir sanat eseri ve sosyal aktiviye olarak görülüyordu.

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        Resimler ayrıca iletişim kurmak için pratik bir araçtı. Fotoğrafçılık ise ilk zamanlarda çok emek istiyordu.

        İlk fotoğraflar genellikle potre olarak çekiliyordu. Portrelerde gülümsemenin yaygın hale geldiği 1920'lerde ve 1930'lara kadar sürdü.

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        ESKİ FOTOĞRAFLARDA NEDEN KİMSE GÜLMÜYORDU?

        İlk teoriye göre o dönemde insanların dişlerinden memnun olmadığı için fotoğraflarda gülmüyordu. Eskiden insanların dişleri daha çürük ve eksiklikler olduğu için en popüler teori olarak kabul edilir.

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        Ancak bu teoriyi çürüten bir iddia ise o dönemde herkesin dişleri aynı şekilde olduğu için bunun bir rahatsızlık yaratmayacağı düşünülüyor. Avustralya, Canberra'daki Ulusal Portre Galerisi'nin yöneticisi Angus Trumble, diş doktorlarının ilerlemesiyle beraber fotoğrafçılıkta gülümse geleneğinin artığını söylüyor.

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        FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ ÇOK UZUN SÜRÜYORDU

        Bir diğer teori ise fotoğrafçılar bir kişinin gülümsemesini fotoğraf içerisinde yakalayamıyordu. Bunun nedeni ise o dönemde fotoğrafları çekmek için gereken uzun pozlama süresiydi. 1800'lerin başında, pozlamalar birkaç dakikadan 30 dakikaya kadar çıkabiliyordu. Bu da resimlerdeki insanların uzun süre tamamen hareketsiz kalması gerektiği anlamına geliyordu ve gülümsemek zorlaşıyordu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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