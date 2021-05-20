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Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti.

Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan baş sağlığı mesajında, "1985-1991 yıllarında Galatasarayımızın formasını giyen efsane futbolcularımızdan Cevad Prekazi'nin değerli eşi Yedsa Prekazi'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Cevad Prekazi'ye, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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