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Eski Hasankeyf’in 42 yıllık o hattı sona erdi

Batman'ın Ilısu Barajı'nın göl suları altında kalmaya başlayan eski Hasankeyf'in elektrik hattı da artık kullanılamaz hale geldi. Dicle Elektrik, sular altında kalacak olan Eski Hasankeyf'e enerji taşıyan iletim hatları ve direklerini topladı

Eski Hasankeyf
HABERTURK.COM

Bulut Kutlu’nun haberine göre, 1978 yılında elektrikle tanışan antik kentin 42 yıl süren enerji hattı, eski Hasankeyf'in sular altında kalmasıyla sona erdi.

Yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nda su tutulmasına başlanınca oluşan göl, antik kent olarak da bilinen Hasankeyf'i de yutmaya başladı. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ilçede yaşayan halk için ise yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Dicle Elektrik, boşaltılan eski yerleşim bölgesine enerji akışını keserek, buradaki şebekeyi topladı.

ESKİ HAT TOPLANDI

Eski Hasankeyf'te enerji şebekesinin toplanması ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, çalışmalar boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamamasına çok dikkat edildiğini belirttiler. İlçe sakinlerinin eski ilçeyi terk etmesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından şebeke tamamen toplandı.

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