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Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

AA

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda, aralarında eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

HDP

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasına katılacak kişilerin aktarımıyla ilgili faaliyette bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ile Mazlum G, Mehmet D, ve Şehmus K. mahkemece tutuklandı, S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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