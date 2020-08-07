Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılığa başlayıp hayatında yeni sayfa açtı - AĞRI

AA

Karıştığı bir olay nedeniyle bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yarım bıraktığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan 28 yaşındaki Bayat, vatani görevini tamamlayıp memleketine dönerek hayvancılık yapmaya karar verdi.Hazırladığı projeyle İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvuran Bayat, projenin onaylanmasıyla 36 bin liralık hibe desteğiyle 30 koyun satın alarak Diyadin ilçesinde hayvancılığa başladı.Baba mesleği olan hayvancılığı devam ettiren ve kendi işinin patronu olma mutluluğunu yaşayan Bayat, koyunlarına gözü gibi bakarak kentin verimli meralarında otlatıyor. Devlet desteğiyle geçimini sağlamanın mutluluğunu yaşayan Bayat, daha çok çalışarak hayvan sayısını artırmayı hedefliyor.Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven de Bayat'ı ziyaret edip başarılı projesinden dolayı tebrik etti.Kentte güzel projelerin hazırlandığını ifade eden Güven, eski hükümlüler ve engellilere yönelik destekler vermeye devam ettiklerini belirtti.- "İşimi severek yapıyorum"Mustafa Bayat, AA muhabirine, hangi işi yapacağı konusunda bir süre araştırma yaptığını ve sonrasında hayvancılık yapmaya karar verdiğini söyledi.Devlet eliyle hayvancılığa başladığı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden Bayat, şöyle konuştu:"Devletimizin yardımıyla projemizi gerçekleştirdik. Denetim sürecindeyiz ve bu süreçte hayvanlarımızın verimine yönelik gerekli olan çabamızı devam ettiriyoruz. Bu projede amacımız, kapsamı büyütüp üretim sayısını artırmak. Devletimizin vermiş olduğu 36 bin liralık destekle 30 hayvan aldık. İşimi çok seviyorum. Sevmemizin kaynağı da baba mesleğidir. Temennimiz baba mesleğini sürdürmek. Kendi işimin patronu oldum. Tüm genç çiftçilerin bu projeleri değerlendirmelerini ve sürdürmelerini tavsiye ediyorum."Devletin tarım ve hayvancılık sektöründe hibe ve desteklerle seferber olduğunu dile getiren Bayat, vatandaşların bu projeleri değerlendirmesi gerektiğini anlattı.