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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü
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Eski hükümlü, infaz koruma memurunu defalarca bıçakladı

Erzurum'da sokakta karşılaşan eski hükümlü Yılmaz Ç. ile infaz koruma memuru Turgay Kınalı arasındaki tartışma cinayetle sonlandı. Yılmaz Ç., tartışmada Kınalı'yı defalarca bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan infaz koruma memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü
Eski hükümlü, infaz koruma memurunu öldürdü
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DHA

Erzurum'da, sokakta karşılaştığı eski hükümlü tarafından bıçaklanan infaz koruma memuru yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Yakutiye ilçesi 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Eski hükümlü olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç., yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı (59) ile karşılaştı. Yılmaz Ç. ile Kınalı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmada üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca saplayan Yılmaz Ç. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Kınalı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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