Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı - AKSARAY



Aksaray'da, İŞKUR'un bir proje kapsamında verdiği hibeyle 3 inek alarak hayvancılığa başlayan eski hükümlü Ferhat Ok, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.Çeşitli suçlardan 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra iş bulamayan ve Gücünkaya köyünde hayvancılık yapmaya karar veren 55 yaşındaki Ok, 2018'de açılan sürü yöneticiliği kursuna katıldıktan sonra İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.Hazırladığı projenin onaylanması üzerine 30 bin hibe desteğiyle simental cinsi 3 inek alan 3 çocuk babası Ok, geçmişe sünger çekerek yeni bir hayata başladı.İneklerine gözü gibi bakan, kendi elleriyle sağdığı 90 ile 100 litre sütü ve süt ürünlerini satarak geçimini sağlayan Ok, büyükbaş hayvan sayısını artırmayı hedefliyor.Ferhat Ok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR tarafından açılan projeyi duyar duymaz başvuruda bulunduğunu söyledi.Hibenin çıkmasının ardından hemen inek aldığını anlatan Ok, şunları belirtti:"Devletimizden Allah razı olsun. Cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamadım. İŞKUR'un böyle bir proje yaptığını duydum. Hemen başvurdum. Hibe desteği çıktı. Allah'a şükür kendi işimizi kurduk. Kurslarında da eğitim aldık hayvancılık üzerine. Zaten köylü olduğum için biliyordum. Ama yine de eğitimlerine aralıksız katıldım. Eğitimlerin ardından başarılı oldum ve 30 bin lira hibe aldım. Bu parayla simental cinsi 3 inek aldım. İlk yıl üçü de buzağı verdi. Şu anda 6 büyükbaş hayvanım var. Yine hamile ineklerim. Bu yıl içinde inşallah sayı 9 olacak. Hiç birisini satmadım, hedefim sayıyı artırmak."Ok, geçmişi sildiğini ve geride bıraktığını tekrar bir şeyler yaparak hayatına devam ettiğini ifade etti.İnsanların tekrar topluma kazandırılması gerektiğini ve bu gibi durumlarda bir fırsat daha verilmesi gerektiğini anlatan Ok, "Sabah erkenden ahıra giriyorum. Hayvanların temizliğini yapıyorum. Yemini ve suyunu veriyorum. Sütlerini sağıyorum. Bu işlem öğlen ve akşam da devam ediyor." diye konuştu.- "Yağımı, yoğurdumu ve peynirimi kendim yapıyorum"Hayvanlarla birlikte yaşantısının değiştiğini vurgulayan Ok, cebinin para gördüğünü ailesine huzurlu bir şekilde ekmek götürebildiğini belirtti.Sütü kendi elleriyle sağdığını anlatan Ok, "Litresini 2 liraya satıyoruz. Yağımı, yoğurdumu ve peynirimi her şeyini kendim yapıyorum. Benim gibi olan arkadaşlarıma tavsiyem, hemen kurslara katılsınlar. Hayvanları alıp, çiftçiliğe devam etsinler. İŞKUR yetkilileri sürekli gelip hayvanlarımızı kontrol ediyorlar. Durumlarımızı soruyorlar." ifadelerini kullandı.