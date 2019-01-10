Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin CHP ve İYİ Parti adayı olacak mı?

CHP ile İYİ Parti arasında 21 büyükşehri kapsayan ve geçen hafta varılan uzlaşmalarla 44 ile genişleyen ittifak görüşmelerinde, Ordu'nun yeniden ittifak masasına gelebileceği konuşuluyor. Ordu'da ittifak arayışının nedeni ise eski Şahin'in, büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda yürütülen görüşmeler.

CHP sözcüleri de bu görüşmeleri şimdiye kadar yalanlamadı.

CHP adına İYİ Parti ile İttifak görüşmelerini yürüten iki isimden biri olan ve aynı zamanda kendisi de eski Ordu Belediye Başkanı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorusu üzerine, Şahin'in Ordu siyasetine hizmetleriyle damga vuran bir isim olduğunu belirtmiş ve "Tabii bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde, birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var" açıklaması yapmıştı.

Akşener: Teşkilatımız istiyor

Peki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şahin'in adaylığı ile ilgili ne düşünüyor?

Partisinin grup toplantısı sonrasında BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet eden Akşener, partisinin Ordu il teşkilatının, Şahin'in aday gösterilmesini çok istediğini, ancak kendisinin Şahin'le şu ana kadar bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Bununla birlikte Akşener, kendisine gelen bilgileri paylaştı. Akşener'in verdiği bilgiye göre Şahin de ittifakın CHP'den Ankara adayı olan Mansur Yavaş gibi, "iki partinin uzlaşması" koşuluyla aday olabileceği mesajını taraflara iletti:

"İdris Bey ile benim bir görüşmem yok. Ama İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu il teşkilatımız çok istiyor. Ama bilebildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmayı istiyor. Ama bunlar hep bana arkadaşlarımız tarafından söylenenler. Ordu'da şu anda CHP ile işbirliği masada değil. Ama şimdi tekrar gelir mi, bilmiyorum. Çünkü bizim ittifak görüşmesini yürüten arkadaşlarımız tam yetkili. Ama İdris Bey'in şartı bu..."

Meclis'te kısa süre sohbet olanağı bulduğumuz CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Şahin'in ittifak adayı olup olmayacağı yönündeki sorumuza, ittifak görüşmelerini yürüten parti yöneticilerinin görüşmeler belli olgunluğa eriştikten sonra kendisine bilgi ilettiğini anımsatarak, şu anda kendisine ulaşmış bir bilgi olmadığını belirtmekle yetindi.

Şahin ne düşünüyor?

BBC Türkçe'nin görüşmek istediği Şahin ise danışmanı aracılığıyla, iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin sürdüğü bir aşamada, şimdilik açıklama yapacak bir durum olmadığını bildirmekle yetindi.

Kulislerde ise Şahin'in, iki partinin üzerinde uzlaşması durumunda ittifak adayı olmaya sıcak baktığı, ancak sadece CHP veya sadece İYİ Parti'nin adayı olarak kazanma şansını zor görmesi nedeniyle böyle bir adaylık teklifine olumlu bakmayacağı konuşuluyor.

Hem CHP, hem de İYİ Parti'den isimlerin Şahin'le temasta olduğu ve bu hafta içinde konunun netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Özdağ Manisa adayı olabilir mi?

Kulislere yansıyan bir başka iddia ise AKP'nin Manisa adayı olmak isteyen ancak ittifak uzlaşması doğrultusunda bu ilin MHP'ye bırakılması üzerine hayal kırıklığına uğrayan eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ'ın İYİ Parti'den aday gösterilebileceği yönündeydi.

Akşener, bu konudaki soru üzerine ise kendisinin Özdağ ile hiç görüşmediğini, ancak partiden Özdağ'a bir talep olduğu yanıtını verdi.

Akşener, " Benim en son bildiğim, AK Parti dışında herhangi bir yerde adaylık düşünmediği şeklindeydi. Bugün değişmiştir belki bu fikri. Ama bugün bana yansıyan bir şey yok. Ben ne telefonla konuştum, ne de yan yana geldim. Partisine yönelik bir itirazı var. Nedir, ne değildir, şu an için söyleyebileceğim bir şey yok" dedi.

"Özdağ'a adaylık teklifi götürür müsünüz" sorusu üzerine Akşener şu görüşleri dile getirdi:

"Benimle görüşme talebi olan herkesle görüştüm. Sayın Özdağ'ın benden görüşme talebi de olmadı. Hepimiz birbirimizi fi tarihinden tanıyoruz. Meclis'te de birlikte çalıştık. Ama böyle bir talebi olmadı bugün itibarıyla. Benimle görüşmek istediğine dair."

İZBAN grevi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 60 gün ertelendi

AKP İzmir'in 5 ilçesinde MHP adayını destekleyecek

YSK, hangi partilerin yerel seçime katılmasına izin verdi?

Türkiye siyasetinde 2019 senaryoları

Yerel Seçim 2019: MHP 402 adayını açıkladı

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım: Erdoğan'ın 'yolunu şaşırmayan' 40 yıllık yoldaşı

Akşener: Gül'ün parti kurup kurmayacağını 31 Mart gecesi belirler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ