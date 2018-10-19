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Eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Facebook'ta göreve başlıyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un küresel ilişkiler ve iletişim bölümünün başına eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg getiriliyor. Nick Clegg, "Facebook'un, teknolojinin iyiliğin yanında olmasını sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki insanlar, kuruluşlar, hükümetler ve düzenleyicilerle birlikte çalışarak bu sorulara cevap bulunması yönünde bir rol oynamaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum"

19.10.2018 - 21:50 | Güncelleme: AA

İngiltere'de David Cameron ve muhafazakarlarla 2010 yılında koalisyon hükümeti kuran Liberal Demokratların lideri 51 yaşındaki Clegg'in, Başkan Yardımcısı sıfatıyla ocak ayında, veri güvenliği ihlali sonucu birtakım devlet düzenlemesi tehdidiyle karşı karşıya kalan Facebook'ta yeni görevine başlayacağı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Clegg'in, yapılan veri güvenliği ihlali sebebiyle Avrupalı ve Amerikalı regülatörlerin soruşturmasına maruz kalan Facebook'un yasal düzenlemelerle başa çıkmasına yardımcı olması amacıyla göreve getirileceği ifade edildi.

Kişisel Facebook hesabından yeni görevi hakkında paylaşımda bulunan Clegg, Facebook'un, sadece sosyal yaşamın bir parçası değil, aynı zamanda bireylerin mahremiyeti, demokratik süreçlerin bütünlüğü, serbest konuşma özgürlüğü ve yasak içerik arasındaki denge gibi toplum olarak karşılaşılan en karmaşık ve zor soruların kalbi olduğunu belirtti.

Clegg açıklamasında, "Facebook'un, teknolojinin iyiliğin yanında olmasını sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki insanlar, kuruluşlar, hükümetler ve düzenleyicilerle birlikte çalışarak bu sorulara cevap bulunması yönünde bir rol oynamaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

 

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