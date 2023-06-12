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Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon gözaltına alındı

İskoçya'da 2014 yılından bu yılın şubat ayına kadar Bölgesel Başbakanlık görevini yürüten Nicola Sturgeon, İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon gözaltına alındı
AA

İskoçya polisi, Sturgeon'un ismini vermeden 52 yaşında bir kadının SNP'nin finansmanı soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Sturgeon'un sözcüsü, ulusal medyaya yaptığı açıklamada eski Başbakan'ın polis sorgusunda olduğunu doğruladı.

Branchform Operasyonu adı verilen soruşturma kapsamında Sturgeon'un gözaltına alındığını kaydeden sözcü, "Nicola, sürekli olarak ihtiyaç halinde soruşturmaya yardım edeceğini söylemişti." dedi.

İskoçya polisi, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hazırlanacak raporun Adalet Bakanlığının ilgili kurumlarına gönderileceğini aktardı.

7 saatlik sorgunun ardından serbest bırakıldı

Polisten yapılan açıklamada SNP'nin finansmanı soruşturmasında gözaltına alınan Sturgeon'un daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sturgeon'ın sabah 10.09'da gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından 17.24'te serbest bırakıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Sturgeon, yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, "Hiç şüpheye yer olmayacak şekilde gerçekten masum olduğumu ve bir yanlışım olmadığını biliyorum." ifadesini kullandı.

Sturgeon, "Devam eden bu soruşturmanın insanlar için ne kadar zor olduğunu biliyorum ve pek çok kişinin bana inanmaya devam etmesinden, SNP ile ülkeye zarar verecek hiçbir şey yapmayacağımı takdir etmesinden dolayı da minnettarım." dedi.

Sturgeon, "Sadece masumiyet karinesi gereğince değil, hiç şüpheye bırakmayacak şekilde biliyorum ki herhangi bir suç işlemedim." ifadesini kullanarak, milletvekili olduğu Glasgow Southside'ı temsil için iki gün içinde meclis çalışmalarına döneceğini de kaydetti.

Sturgeon'un eşi de gözaltına alınmıştı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmak isteyen SNP, referandum çalışmalarında kullanılmak üzere 666 bin 954 bin sterlin (yaklaşık 19,5 milyon lira) bağış toplamıştı.

Partinin bu miktarı farklı ihtiyaçları için kullanması suçlamasıyla 2021'de başlatılan soruşturma kapsamında nisan ayında Sturgeon'un kocası Peter Murrell de gözaltına alınmıştı.

Partinin 24 yıl boyunca idari yöneticiliğini yapan Murrell, 12 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakılmış ancak Sturgeon'la evleri ve SNP'nin genel merkezinde incelemeler günlerce devam etmişti.

Partinin Mali İşler Sorumlusu Colin Beattie de gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan sonra da görevinden ayrılma kararını açıklamıştı.

666 bin sterlinden 97 bin sterlin kaldı

Soruşturma kapsamında parti hesaplarını inceleyen polis, bağış miktarından geriye yaklaşık 97 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon lira) kaldığını belirlerken, partinin bankalardaki tüm varlığının ise 272 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) olduğu ortaya çıkmıştı.

Sturgeon'un istifasından yaklaşık 20 gün sonra yapılan gözaltıların ardından partinin yeni lideri ve yeni İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, "SNP için zor bir gün. SNP soruşturma konusunda işbirliği içinde olmaya devam edecek." açıklamasını yapmıştı.

Soruşturmanın başladığı dönemde açıklama yapan Sturgeon ise soruşturma nedeniyle endişeli olmadığını belirterek, her kuruşun, bağımsızlık kampanyalarında kullanılmak üzere toplandığını söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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