LaLiga'nın dünyadaki elçilerinden biri olan Mendieta yaptığı açıklamada, İspanya'da birçok önemli Türk oyuncunun forma giydiğini ancak Nihat Kahveci’nin gösterdiği performansla akılda kalan isimlerin başında geldiğini belirtti.

Nihat Kahveci'nin Real Sociedad ve Villarreal'de başarılı dönemler geçirdiğini aktaran Mendieta, şöyle konuştu:

"Nihat çok farklı bir oyuncuydu. LaLiga'da oynadığı iki takıma da çok büyük kalite kattı. Gerçekten çok rekabetçi bir oyuncuydu. Kişisel olarak, bu tarz oyunculara karşı oynamayı her zaman çok severim. Çünkü Nihat gibi oyunculara karşı oynadığınızda her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Gerçekten çok karakterli bir oyuncuydu, bu tarz oyunculara her zaman bayılıyorum. Nihat özellikle LaLiga'daki ilk dönemlerinde Real Sociedad'a farlı bir karakter ve enerji getirdi. Bu performansını Villarreal'de de tekrarlayınca bir başarıya dönüştü."

Mendieta, eski takımı Valencia'nın da iki sezon formasını giyen Mehmet Topal hakkında ise "Mehmet Topal Valencia'da bizimle çok fazla kalamadı ama bulunduğu dönemde Valencia için çok önemli bir oyuncuydu. Valencia gibi bir kulüpte olduğunuzda ve özellikle onun oynadığı pozisyonda beklenilen performans, maç sayısı gerçekten çok zorlayıcı. Beklentiye cevap vermek için her zaman performansınızın en iyi noktasında olmanız gerek. Valencia için çok önemli maçlar oynadı ama maalesef uzun bir dönem kalamadı." ifadelerini kullandı.

"LALIGA'DA HİÇBİR SEZON KOLAY DEĞİLDİR"

LaLiga'da büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışını da değerlendiren eski İspanyol yıldız, şunları söyledi:

“Kısa bir süre önce herkes ‘Artık Atletico Madrid şampiyon olur’ diyordu ama LaLiga'da hiçbir sezon kolay değildir. Atletico, geçtiğimiz senelere göre daha güçlü, kadrosunda çok büyük bir derinlik var. Rotasyon yapınca takım eskisi kadar olumsuz etkilenmiyor. Yine de diğer takımlar geriden geldi ve yarışa ortak oldu. Lig çok yakın bitecek. Son yıllarda hep üç takım favori oldu. Bu sezon Sevilla da gücünü gösteriyor. Ligdeki rekabet her sene daha da artıyor. LaLiga'nın finansal durumu geliştiği için küçük takımlar daha iyi rekabet edebiliyorlar. Altyapıya yatırım yaparken önemli oyuncular da transfer edebiliyorlar.”

"XAVI, INIESTA, MESSI GİBİ OYUNCULARIN BİRLİKTE OYNAMASINA ALIŞMAK BİZLERİ BİRAZ ŞIMARTTI"

Barcelona'nın 2002-2003 sezonunda formasını giyen Mendieta, Katalan kulübünün teknik direktör Ronald Koeman ile bir değişimden geçtiğinin altını çizerek, "Barcelona'da jenerasyon değişti, performans çok yüksekti, tekrar onu yakalamak çok zor oluyor. Altın jenerasyondan bahsediyoruz. Xavi, Iniesta ve Messi gibi oyuncuların birlikte oynamasına alışmak bizleri biraz şımarttı. Eski Barcelona'ya layık yeni bir grup kurmaya çalışıyorlar. Yeni gelen yetenekler ve doğru planlama ile Barcelona eski günlerine geri dönebilir." şeklinde konuştu.

"Koeman'ın geliş amacı sadece şampiyonluk değil." diyen Mendieta, "Koeman Barcelona'daki jenerasyon değişikliğini yönetmek için de getirildi. Bunun için çok uygun bir teknik adam. Tabii ki futbolda kupalar konuşur ama Koeman'ın burada uzun soluklu olabileceğini düşünüyorum. Bu sezon çok genç yetenekleri kullanmayı başardı, bu değişim için çok önemli. Barcelona'nın amacı Koeman ile değişimi sağlamak ve daha sonra kupalara uzanmak olacaktır. Tabii bu süreçte bir kupa da gelirse kim hayır der." ifadelerine yer verdi.

Messi'nin Barcelona'da devam etmesini istediğini aktaran eski İspanyol oyuncu, "Messi'nin Barcelona'da devam etmesi beni çok mutlu ediyor. Uzun süredir burada olduğu için çok şanslıyız. Umarım böyle devam eder. Bizimle olduğu sürece Messi'nin yeteneğini doya doya izlemeye devam edeceğiz. Eğer giderse ki bir gün Barcelona'dan gitmesi de gerekebilir, yeni yıldızlar doğması için bir fırsat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol Milli Takımı'na Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) da güvendiğinin altını çizen Mendieta, Sergio Ramos, Busquets ve Koke gibi isimlerin ön planda olacağına inandığını dile getirdi.

Mendieta son olarak, B Lisansı'nı aldığını ve Pro Lisansı'nı da alıp teknik direktörlük yapmak istediğini sözlerine ekledi.