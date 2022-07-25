Bennett, Dışişleri bakanlığı teklifini reddetti 0:00 / 0:00

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, 1 Kasım'da gerçekleşecek genel seçim sonunda yeni kabine kurulana kadar geçici hükümete liderlik eden Başbakan Lapid, eski Başbakan Bennett'e Dışişleri Bakanlığı görevini teklif etti.

Ancak, Bennett'in bu görevi reddettiği ve 1 Kasım'daki seçimlere kadarki süreyi "kamuoyundan uzakta geçirmek" isteğini ilettiği belirtildi.

Haberde, söz konusu teklif ve gelen yanıtın "iki siyasetçi arasındaki gerginliğin devamının bir göstergesi olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Yair Lapid, başbakanlığın yanı sıra geçen yıl haziranda kurulan çok partili koalisyon hükümetinde üstlendiği Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmeye devam ediyor.

Eski Başbakan Bennett, geçen ay sonunda kolisyon ortağı Lapid'le Meclisin feshedilerek erken seçime gitme konusunda anlaşmıştı. Meclisin seçim kararı almasının ardından başbakanlık görevini Lapid'e devreden Bennett, Yamina Partisi liderliğinden de istifa etmiş ve 1 Kasım'daki erken seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.