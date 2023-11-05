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        Haberler Dünya Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil - Dünya haberleri

        Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya kamuoyu artık bizimle değil

        Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 01:27 Güncelleme: 05.11.2023 - 01:27
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        "Dünya kamuoyu artık bizimle değil"
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        Bennett, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını dile getirdi.

        "Artık dünya kamuoyu bizimle değil." ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı.

        Bennett, İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Naftali Bennett
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