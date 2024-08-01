Eski İsrail Başbakanı Olmert, Netanyahu'nun "kendi söylemlerine takılıp kaldığını ve savaşı bitiremediğini" söyledi

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Sky News’e yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Hareketi’nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ün öldürülmesinin Netanyahu’ya “zafer ilan etme fırsatı verdiğini” savundu.

78 yaşındaki eski İsrail Başbakanı, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, “İsrail’in kesin zafere ulaşabileceğine dair söylemlerine saplanıp kaldığını” ve bunun Hamas’a karşı asla elde edilemeyeceğini ifade etti.

“Korkarım ki bu işin sonuna yaklaşmadık bile” diyen Olmert, “Savaşı durdurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu birkaç kez söyledim. Savaşın sona erdiğini düşünüyorum. İsrail'in Gazze'de daha fazla ilerlemesine gerek yok. Savaşı sürdürmenin bize sağlayacağı büyük bir fayda yok” ifadelerini kullandı.