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Eski istihbaratçı Yekebaş'a FETÖ'den iyi hal indirimli hapis cezası

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş, iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski istihbaratçı Yekebaş'a iyi hal indirimi
Eski istihbaratçı Yekebaş'a iyi hal indirimi
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DHA

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın cezası belli oldu.

FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla aranırken geçen yıl mart ayında saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş hakkında Ankara 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Yekebaş ve avukatı katıldı.

Mahkemede savunma yapan Yekebaş, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ve hiçbir örgütle de bağlantısının bulunmadığını söyleyerek, "Bana kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle aile düzenim de bozuldu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Arif Yekebaş'ın örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldığını ifade ederek, sanığı iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

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