Eski İsveç Belediye Başkanı çöpçü oldu 0:00 / 0:00

İHA / HABERTURK.COM

Atık toplama şirketi Renova’nın çöp kamyonlarını sürecek olan İsveç’in Gothenburg şehrinde eski Belediye Başkanı olan Ann-Sofie Hermansson siyasi kariyerinden farklı bir alana yöneldi. Kariyer değişikliği için ‘‘En azından kimse beni üzmüyor’’ ifadeleriyle açıkladı.

Atık toplama şirketi Renova’nın çöp kamyonlarını sürecek olan 56 yaşındaki eski Belediye Başkanı, ‘‘Kirayı ödemem lazım’’ açıklamalarında bulunarak özellikle insanların küçümseyici tavrını eleştirdi.

Hermansson, günün sonunda epey yorgun olduğunu buna rağmen işini sevdiğini ve geceleri rahat uyuduğunu dile getirdi.

İnsanların ona burada ne işin var sorusunu yönelttiğini ama Hermansson seçtiği alanın onun için en iyi çözüm olduğunu söyledi.

Hermansson 2018 yılına kadar Gothenburg Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.