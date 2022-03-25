Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da eski itfaiye personeli Muhammet Ecan (47), evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde gece meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki görevinden yaklaşık 2 ay önce istifa eden Muhammet Ecan'dan haber alamayan yakınları evine gitti.

Kapıyı açan olmayınca olay polise haber verildi. Olay yerine gelen bekçiler gözetiminde eve pencereden giren yakınları kapıyı açtı. Eve giren bekçiler ve yakınları Muhammet Ercan'ı evin içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ercan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Polis tarafından olay yerine çağrılan Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli doktor, Muhammet Ercan'ın ölümünü şüpheli buldu. Muhammet Ercan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası Muhammet Ercan'ın eşinden ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.