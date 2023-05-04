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Seçimlerde eski kimlik geçerli mi, oy kullanmak için yeni kimlik mi gerekiyor?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken merak edilen konulardan biri de eski kimlikle oy kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Sandık başında oy kullanacak kişiler eski kimliklerin oy kullanmak için geçerli olup olmadığını sorgularken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Eski kimlikle oy kullanılır mı? 14 Mayıs seçimlerde eski kimlik geçerli mi, oy kullanmak için yeni kimlik mi gerekiyor?

    Seçimlere az bir süre kala merak edilen gündem konularından biri de eski kimliklerle oy verilip verilemeyeceği oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde 60 milyon 904 bin 499 seçmen yurt içinde sandık başında olacak. Peki, eski kimlikle oy kullanılır mı? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • Eski kimlikle oy kullanılır mı? 14 Mayıs seçimlerde eski kimlik geçerli mi, oy kullanmak için yeni kimlik mi gerekiyor?

    ESKİ KİMLİK İLE OY KULLANABİLİR MİYİM? 

    Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.
  • Eski kimlikle oy kullanılır mı? 14 Mayıs seçimlerde eski kimlik geçerli mi, oy kullanmak için yeni kimlik mi gerekiyor?

    GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ? 

    Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
  • Eski kimlikle oy kullanılır mı? 14 Mayıs seçimlerde eski kimlik geçerli mi, oy kullanmak için yeni kimlik mi gerekiyor?

    SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

    Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmak mümkün olacak. 
  • Eski kimlikle oy kullanılır mı? 14 Mayıs seçimlerde eski kimlik geçerli mi, oy kullanmak için yeni kimlik mi gerekiyor?

    14 Mayıs seçimlerinde yanınızda T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli bir belge olması yeterlidir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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