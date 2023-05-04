Seçimlere az bir süre kala merak edilen gündem konularından biri de eski kimliklerle oy verilip verilemeyeceği oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde 60 milyon 904 bin 499 seçmen yurt içinde sandık başında olacak. Peki, eski kimlikle oy kullanılır mı? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...