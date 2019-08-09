Eski Kırgız liderinin evine ikinci operasyon

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, dün gece bir polisin öldüğü, fiyaskoyla sonuçlanan girişimin ardından bir kez daha eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için operasyon başlattı.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle polis tarafından sorgulanmak istenen Atambayev, teslim olmayı reddetmiş, destekçileri eski Cumhurbaşkanını tutuklamak için girişilen ilk operasyonda silaha sarılmışlardı.

Atambayev'in destekçilerinin yakaladığı altı asker, günün erken saatlerinde serbest bırakıldı.

Kısa süre sonra, Atambayev'in başkent Bişkek yakınlarındaki evinde silah atışları ve ses bombaları duyuldu.

Atambayev'in eski müttefiki ve halefi Cumhurbaşkanı Soronbay Cenbekov, eski Cumhurbaşkanı'nın "yasaları açıkça takmadığını" ve polise "ciddi bir silahlı direniş gösterdiğini" söyledi.

Atambayev, 2011-2107 arasında ülkeyi yönetmişti.

Son gelişmeler ne?

Kırgız medyası, özel kuvvetlerin evin kapılarını aşmak için bir zırhlı araç kullandığını ve askerlerin eve giden yollara barikat kurduğunu duyurdu.

Gazetecilerin de olay yerinden uzak tutulduğu bildiriliyor.

Atambayev'in destekçilerinden milletvekili İrina Karamuşkina AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İkinci saldırı yeni başladı" dedi ve destekçilerinin "eski cumhurbaşkanını sonuna kadar savunmaya hazır olduklarını" vurguladı.

Atambayev'in destekçileri, özel kuvvetleri püskürttükten sonra kutlama yapmıştı.

Karamuşkina, her iki tarafta 1000'er kişinin karşı karşıya olduğunu söylerken, diğer kaynaklar, Atambayev'in tarafında sadece birkaç yüz destekçisi olduğunu bildiriyor.

Atambayev, hakkındaki yolsuzluk iddialarının siyasi amaçlı olduğunu ve arkasında eski müttefiki ve halefi Soronbay Cenbekov'un bulunduğunu savunuyor.

Gece neler yaşandı?

Atambayev'in evine ilk saldırı Çarşamba akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Video görüntülerinde Atambayev'in destekçileriyle el sıkıştığı sırada silah sesleri duyuluyor ve kalabalık dağılıyor.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) özel kuvvetlerin "sadece plastik mermiler kullandığını" ve "eski cumhurbaşkanını gözaltına almak için özel bir operasyon düzenlendiğini" söyledi.

GKNB, özel kuvvetler ilerlediği sırada, Atambayev'in destekçilerinin gerçek mermilerle karşılık verdiğini belirtti.

Ancak açılan ateşin sorumluluğunu Atambayev kendisi üstlendi ve sadece kendisinin silahı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koi Taş köyündeki çatışmada 36 kişinin yaralandığını ve yaralılar arasında güvenlik güçlerinin de olduğunu" duyurdu.

Açıklamada, "Ateşle yaralanan bir özel kuvvetler üyesi ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı" dedi.

Destekçileri Almazbek Atambayev'in evini savunuyor.

Olayların geçmişi ne?

Atambayev ve Cenbekov arasındaki ilişkiler, iktidar değişiminin ardından kötüleşmeye başlamıştı. Gözlemciler Cenbekov'un selefine sadık isimleri geçen yıl yetkili makamlardan almaya başladığını söylüyor.

Parlamentoda, Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınmış ve bir Çeçen çete reisinin 2013'te yasadışı salıverilmesi vakasında tanık olarak dinlenmesi için mahkeme celpleri yollanmıştı.

Ancak Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı üç celbe de yanıt vermedi.

Atambayev, bazı diğer yolsuzluk vakalarıyla da suçlanıyor, ancak eski Cumhurbaşkanı tüm suçlamaları reddediyor.

Atambayev, geçen ay destek bulmak için Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmek istemiş, ancak Putin Cenbekov'a destek verip, Kırgızistan'a "mevcut cumhurbaşkanının etrafında birleşme" çağrısı yapmıştı.