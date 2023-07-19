Adana'da eski kız arkadaşını bıçakla rehin alan zanlı etkisiz hale getirildi Adana'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir kişi eski kız arkadaşını bıçakla rehin aldı. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken genç kadın kurtarıldı

Adana'da eski kız arkadaşını boğazına bıçak dayayarak rehin alan şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre B.S, eski kız arkadaşı S.K. ile kent merkezinde buluştu. Aracına aldığı ve bir süre gezdikleri S.K. ile tartışan B.S, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda durdu.

Burada B.S, boğazına bıçak dayadığı S.K'yi henüz bilinmeyen nedenle rehin aldı. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu personeli, olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. REKLAM Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.K'nin gözyaşı döktüğü sırada polis ekipleri de B.S'yi ikna etmeye çalıştı.