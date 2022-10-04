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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski kız arkadaşını bıçaklayan 15 yaşındaki çocuğa istenen ceza belli oldu - Haberler
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Eski kız arkadaşını mezarlıkta boğazından bıçaklayan çocuğa istenen ceza belli oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, mezarlıkta buluşarak tartıştığı eski kız arkadaşını boğazından bıçakla yaralayan tutuklu çocuk hakkında istenen ceza belli oldu. 23 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık çocuk hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istendi

Eski kız arkadaşını bıçaklayan 15 yaşındaki çocuğa istenen ceza belli oldu - Haberler
Eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğa istenen ceza belli oldu
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DHA

Kayseri'de, eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) mezarlıkta bıçaklayan tutuklu B.A. (15) hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Olay, 20 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.O., tedavisinin ardından taburcu edildi, B.A. da iyileştikten sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, B.A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

SANIK ÇOCUĞUN İFADESİNE YER VERİLDİ

İddianamede ifadesine de yer verilen B.A., "G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim" dedi.

"HAKARET EDİNCE SİNİRLENDİM"

Öldürme kastı olmadığını ileri süren B.A., "Okulumun etrafı tehlikeli olduğu için bıçak taşıyordum. G.O., bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Bıçağı omzuna saplayacaktım ama G. hareket etti ve boynuna geldi. Çok korktum ve bıçağı yere attım. Kanamasına durdurmak için yanına gittiğimde, G.O. bıçağı benim bacağıma sapladı. İlk müdahalesini önemsemedim ancak ardından 2 kez daha sapladı. Şok halinde olduğu için G.O.'dan özür diledim. Kendisini öldürme kastım yoktu. Bana ve kız arkadaşıma ettiği hakaretler nedeniyle bir anda çok sinirlendim. Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım" dedi.

Tutuklu sanık B.A., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

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