Eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğa istenen ceza belli oldu 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de, eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) mezarlıkta bıçaklayan tutuklu B.A. (15) hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Olay, 20 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.O., tedavisinin ardından taburcu edildi, B.A. da iyileştikten sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, B.A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

SANIK ÇOCUĞUN İFADESİNE YER VERİLDİ İddianamede ifadesine de yer verilen B.A., "G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim" dedi.