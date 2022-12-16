Kayseri'de, mezarlıkta eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) bıçakla yaralayan B.A.'ya (15) verilen yaş ve tahrik indirimli hapis cezası kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti.

Olay, 23 Mayıs sabahı Germir Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga şırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Tedavisinin ardından, G.O. taburcu edilirken B.A. ise gözaltına alınıp tutuklandı.