Eski kız arkadaşının sevgilisini vurdu!

Bursa Karacabey'de olay, 3 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle giden eski sevgilisi Tuğba İ.'yi (26) yeni erkek arkadaşı Hasan D. (25) ile gören Alican Ö. (28), kullandığı motosiklet ile çifti takip etti.

DARP EDİP SİLAHLA VURDU

DHA'da yer alan habere göre motosikletin önünü kesen Alican Ö., önce Hasan D.'yi darp edip, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti.