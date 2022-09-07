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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da eski kız arkadaşının sevgilisini vurdu!
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Eski kız arkadaşının sevgilisini vurdu!

Bursa'da Alican Ö. (28), sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Tuğba İ. (26) ile yanındaki yeni sevgilisi Hasan D.'yi (25) takip edip, motosiklet ile önlerini kesti. Alican Ö., darp ettiği Hasan D.'yi daha sonra tabanca ile vurdu. Tuğba İ. ise bir süre sevgilisinin başında bekleyip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da eski kız arkadaşının sevgilisini vurdu!
DHA

Bursa Karacabey'de olay, 3 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle giden eski sevgilisi Tuğba İ.'yi (26) yeni erkek arkadaşı Hasan D. (25) ile gören Alican Ö. (28), kullandığı motosiklet ile çifti takip etti.

DARP EDİP SİLAHLA VURDU

DHA'da yer alan habere göre motosikletin önünü kesen Alican Ö., önce Hasan D.'yi darp edip, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Hasan D. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğba İ. ile tartışan Alican Ö. motosikleti ile kaçtı. Hasan D.'nin yanında bir süre bekleyen Tuğba İ ise daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Hasan D., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kalçasından vurulan Hasan D.´nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan Alican Ö. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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