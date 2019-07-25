Kocaeli’nin Derince ilçesinde boşandığı eşini işe giderken evinin önünde vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

Korkunç olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Şehmuz Ersait, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti.

Nuray Anar'ın kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait, daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin bir yıl önce boşandığını ve Ersait'in sürekli evin önüne gelerek Anar'ı tehdit ettiğini söylediler.