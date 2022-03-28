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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kars'ta eski koca şiddeti! Bacağından vuruldu ve... - Haberler
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Son dakika haberler... 2 gün önce boşandığı eşini bacağından vurdu

Son dakika... Kadına yönelik şiddet yine kan dondurdu. Bu kez de Kars'ta Sevilay Kılıç (42), iki gün önce boşandığı Cenk Erginsoy (43) tarafından tabancayla bacağından vuruldu

Son dakika: Kars'ta eski koca şiddeti! Bacağından vuruldu ve... - Haberler
Eski koca dehşeti! Boşandığı eşini vurdu
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DHA

Korkunç olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Cenk Erginsoy, 2 gün önce boşandığı Sevilay Kılıç'ın oturduğu eve gitti.

DHA'nın haberine göre, burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erginsoy, yanında getirdiği tabancayla Kılıç'ı bacağından vurdu.

KAÇARKEN YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçmaya çalışan Erginsoy, binanın dış kapısında polis ile karşılaştı. Çıkan arbede sırasında başını kapıya çarpan Erginsoy yaralandı.

Erginsoy ile Kılıç, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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